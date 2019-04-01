Araçları Ezin, Halka Ateş Edin" Emrini Mahkemede İnkar Etti

Kaynak: AA

CÜNEYT ÇELİK - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde "tankları hareketli tutun, tankların üzerine çıkanları vurun, araçları ezin, halka ateş edin" emrini verdiği tanık ifadelerine yansıyan dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan, tanık ifadelerine rağmen böyle bir emir vermediğini öne sürdü.Kars'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldığı ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldığı gerekçesiyle bazı sanıklar ile yargılanan eski 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanık ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan da 6 yıl hapse çarptırıldı.Davanın iddianamesinde ve yargılama aşamasında ifade veren bazı sanıklar ile tanıklar, darbe girişimi gecesi eski yarbay Nihat Uçan'ın kışladan çıktıktan bir süre sonra darbe girişimini öğrenerek geri dönen askerleri kışlaya almayarak, "Önünüze çıkan her şeyi ezin geçin, kimseyi dinlemeyin", "tankları hareketli tutun, tankların üzerine çıkanları vurun, araçları ezin, halka ateş edin" emrini verdiğini doğrulanmasına rağmen Uçan, duruşmada kanunsuz emir vermediğini öne sürdü.Başka bir darbe girişimi davasında beraat eden bu davanın tanığı uzman çavuş Y.Ç, duruşmadaki ifadesinde Nihat Uçan'ın kanunsuz emir verdiğini belirterek, "Darbe teşebbüsünü öğrendikten sonra kışlaya dönmeye karar verdik. Tabur Komutanımız Yarbay Nihat Uçan, 'Önünüze çıkan her şeyi ezin geçin, kimseyi dinlemeyin' emrini verdi." ifadesini kullandı.Yine darbe girişimine ilişkin başka bir davada yargılanıp beraat eden tanık astsubay S.G. ise darbe gecesinde karşılaştıkları eski yarbay Uçan'ın kendilerine görev verdiğini ve telsizden de anonsla emirler yağdırdığını belirterek, şunları anlattı:"Kazım Karabekir Kışlası'nın Digor Pazarı Nizamiyesi'ne doğru geldik, burada askeri araç yoğunluğu vardı. Bu sırada telsizden Nihat Uçan, 'tankları hareketli tutun, tankların üzerine çıkanları vurun, araçları ezin, halka ateş edin' emrini verdi. Bunları duymam üzerine kışlaya dönmeye çalıştım. Uçan'ın kanunsuz emirlerini yerine getirmedim. Kamu malına zarar vermeden geri döndüm.""Gerekirse polisleri vurun öldürün" emriBaşka bir darbe girişimi davasının tutuklu sanıklarından olan tanık uzman çavuş M.S. de darbe girişimini öğrenip kışlaya döndüklerini ancak eski yarbay Nihat Uçan'ın kışlaya kimseyi almadığını beyan ederek, şunları aktardı:"Nihat Uçan, geri döndüğümüz için bizi azarlayarak, 'siz vatan haini misiniz, çabuk geri dönün' dedi. Biz de dönmeyeceğimizi söyledik, bizi içeri almadı. Biz de kapıda beklemek zorunda kaldık. Nihat Uçan bize 'mühimmatınız yok mu? Gidin gerekirse polisleri vurun öldürün, sivilleri öldürün, önünüze çıkan herkesi vurun öldürün ve görev yerlerinize dönün.' dedi."Tanıklardan H.B. ise Nihat Uçan'ın kanunsuz emirler verdiğini anlatarak, "Yarbay Nihat Uçan, kışlaya dönen askerlerden kimseyi sokmuyordu ve vatan hainliğiyle suçluyordu. Bize verilen kanunsuz emirleri uygulamadık." ifadelerine yer verdi.Yerel mahkemece hakkında verilen hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesince onanan eski tank yarbay Nihat Uçan ise savunmasında şu ifadeleri kullandı:"Orduevi'nde kamuflajlarımı giydim. Aşağı indiğimde bir kişi tugayın karargahında toplantı olduğunu söyledi. Karargaha gittiğimde de ilk toplantı bitmek üzereydi. Toplantıda bana iki emir verildi. Birincisi Kars'a giden yolların güvenliğini tanklarla almam yönündeydi, ikincisi ise MİT Bölge Müdürlüğü etrafında güvenlik alarak MİT Bölge Müdürünü kendi odamda misafir etmemdi. Taburda bölük komutanları vardı. Tankların çıkması gerekiyordu ama bizde mühimmatsız şekilde çıkmaması fikri oluştu. O sırada Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Avcı sürekli bizi arıyordu, 'Hala tanklar çıkmadı mı? Gerekirse tanklar çıksın, mühimmatları sonradan siz götürürsünüz' dedi. Biz de tankların mühimmatsız gönderilmesini doğru bulmuyorduk."Olay günü gece saat 01.30 gibi karargahta ikinci toplantı olduğunu kaydeden Uçan, bu toplantıda da diğer emirlerden farklı olarak tankların valiliğin ve il emniyet müdürlüğünün güvenliğini alması yönünde emir aldıklarını belirtti.Nihat Uçan, sadece kendisine verilen emirlere uyduğunu iddia ederek, "İnisiyatif kullanarak hiçbir karar almadım, emir vermedim." şeklinde savunma yaptı.