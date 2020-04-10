Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Araçları ozonlama uygulamasıyla dezenfekte ediyor

ÇANAKKALE'de, 17 yıldır otopark ve oto yıkama işletmeciliği yapan Sedat Peker (59), koronavirüs ile mücadele kapsamında araçları ücretsiz olarak ozon jeneratörü ile dezenfekte ediyor.

10.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:10
Araçları ozonlama uygulamasıyla dezenfekte ediyor

ÇANAKKALE'de, 17 yıldır otopark ve oto yıkama işletmeciliği yapan Sedat Peker (59), koronavirüs ile mücadele kapsamında araçları ücretsiz olarak ozon jeneratörü ile dezenfekte ediyor.

Ülke genelinde koronavirüs salgınına yönelik çeşitli tedbirler hayata geçirilirken, vatandaşlar da çeşitli önlemler alıyor. Uzmanlar, koronavirüs salgınının önlenmesi için vatandaşları, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Çanakkale 'de otopark ve oto yıkama işletmecisi Sedat Peker, bu kapsamda önemli bir kampanyaya imza attı. İş yerine gelen vatandaşların araçlarını 30 Nisan'a kadar ozon jeneratörüyle ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.

'KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ DEDİK'

Ozon jeneratörü ile ücretsiz dezenfekte uygulamasına 25 Mart'ta başladıklarını söyleyen Sedat Peker, "Koronavirüs ile mücadelede biz de varız dedik. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. İşletmemize gelen müşterilerimizden ozonlama isteyenlere yapıyoruz. Bu cihazı araç, ev, elektriği veya 220 voltla çalıştırabiliyoruz. Ayrıca mobil olarak da kullanabiliyoruz. Cihazla araç içinde 10-15 dakika ozonlama işlemini yaptığımızda dezenfektanını sağlıyoruz. Aynı zamanda klimanın da dezenfektanını sağlıyoruz. İşlem sırasında aracın klimasını da çalıştırarak klima yollarını ve polen filtresindeki bakterileri ve virüsleri temizleyerek sterilize etmiş oluyoruz. Bu güne kadar 40 araca ozonlama yapmış bulunuyoruz. Taksi duraklarındaki esnaf arkadaşlarımız taksilerine de yaptık. 30 Nisan'a kadar da bunu ücretsiz olarak yapmaya devam edeceğiz. Ozon antibakteriyel uygulama kartı diye bir kartımız var. Bunun üzerine aracın plakasını, işlemi yaptığımız tarihi yazaraktan aracın içine koyuyoruz. Araç sahipleri daha rahat ve güvenli bir şekilde biniyor. Özelikle toplu taşıma araçlarına müşteriler daha rahat binmiş oluyor. Ozonlama uygulamasının minimum yaklaşık 3 ay etkisi oluyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sedat Peker, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Haberler ›› Güncel ››Araçları ozonlama uygulamasıyla dezenfekte ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:37: Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim - Haber 09:37: (Özel) Taksim'de ceza yiyen vatandaştan ilginç sosyal mesafe tepkisi - Haber 09:35: Plakasız park halindeki otomobil, polisi alarma geçirdi - Haber 09:35: 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı - Haber 09:34: Vakıfların seçimli genel kurulları, 1 Temmuz'a ertelendi - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber