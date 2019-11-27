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Araçların çarptığı kedi ve şahine tedavi

ZONGULDAK'ta, araç çarpması sonucu yaralanan kedi ve şahin, veteriner Önder Alkan tarafından tedavi edildi.

27.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:09Araçların çarptığı kedi ve şahine tedavi

ZONGULDAK'ta, araç çarpması sonucu yaralanan kedi ve şahin, veteriner Önder Alkan tarafından tedavi edildi.

Kentte yaşayan Fatma Karadağ'ın evde baktığı kedisi 'Kral' kayboldu. Karadağ, mahallede kedisini aramasına rağmen bulamadı. 'Kral', 4 gün sonra kapının önünde yaralı bulundu. Kedisini alarak, veterinere götüren Karadağ, araç çarpması sonucu yaralandığını öğrendi. İç organları zarar gören kedi, ameliyat edildi. Kedisini yaralı görünce üzüldüğünü anlatan Fatma Karadağ, "Mahallemizde gezerken araç çarpıp kaçıyor. 4 gün sonra kedimiz eve sürünerek geldi. Veterinere getirdikten sonra bir arabanın çarptığını, iç organlarının zarar gördüğünü söylediler. Ameliyatı yapıldı, 10 gün kadar veterinerde gözetim altında kaldı. Ben sürücü arkadaşlardan çok rica ediyorum; çarptıkları hayvanları bırakıp kaçmasınlar. Mutlaka bir veterinere getirsinler. Mümkünse de sahiplerine versinler. Sadece evde bakılan hayvanlar için değil sokak hayvanları için de geçerlidir" dedi.

Zonguldak- Ankara yolunda aracıyla giden sürücü de yaralı bulduğu şahini veterinere götürdü. Araç çarpması sonucu yaralanan şahine tedavi uygulandı. Bir süre gözetim altında tutulacak şahin, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Şahinin ve kedinin tedavisi hakkında bilgi veren veteriner Önder Alkan, "Kedi ve şahin araç çarpması sonucu yaralanmış. Sürücüler hayvanlara karşı daha duyarlı olması istiyoruz" diye konuştu.



Zonguldak, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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