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Araçların kapı kollarına dokununca polisi alarma geçirdi

TRABZON'da, sokakta dolaşan kişinin, park halindeki bazı araçların kapı kollarına dokunduğu ihbarıyla polis ekipleri, harekete geçti.

05.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:42
Araçların kapı kollarına dokununca polisi alarma geçirdi

TRABZON'da, sokakta dolaşan kişinin, park halindeki bazı araçların kapı kollarına dokunduğu ihbarıyla polis ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu yakalanan ve akli dengesi yerinde olmayan kişi, evine götürüldü. Park halindeki araçlar da dezenfekte edildi.

?Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda, yol kenarında park halindeki bazı araçların kapı kollarına yalnız dolaşan kişinin dokunduğunu fark eden mahalleli, koronavirüs nedeniyle şüphelenip, '155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 30- 35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatıp, bölgedeki görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen kişi, evine götürüldü. Polis ekipleri, ayrıca otomobillerin kapı kollarını da dezenfektanla temizledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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