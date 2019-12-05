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Araçların kışlık bakımlarına dikkat

DÜZCE'de, kış aylarının gelmesiyle birlikte oto sanayilerde hareketli günler başladı.

05.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:36Araçların kışlık bakımlarına dikkat

DÜZCE'de, kış aylarının gelmesiyle birlikte oto sanayilerde hareketli günler başladı. Araçlarının yolda kalmasını istemeyen sürücüler araçlarına kışlık bakım yaptırırken, işin uzmanlarından da konuyla ilgili uyarı geldi.

Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde motor mekanik ustası olarak çalışan Ustaoğlu, araç sahiplerinin kışlık bakımlara dikkat etmeleri gerektiğini, aksi halde ciddi otomobil arızalarıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti. Ustaoğlu, kışlık lastiklerin de mutlaka takılması gerektiğini belirterek, "Ayrıca kışlık lastiklerimizi de bulunduralım. Bilindiği gibi 1 Nisan tarihine kadar kış lastiği takma zorunluluğu var. 4 adet kar tipi lastik araçlarımızda bulundurursak, can güvenliğimiz için olduğu gibi trafiği de riske atmamış oluruz" diye konuştu.

'4 MEVSİM ANTİFRİZ KONULMALI'

Antifriz ölçer isimli cihazla araçlardaki antifriz durumunun kolayca kontrol edildiğini ifade eden Ustaoğlu, halk arasında antifrizin sadece kış aylarında kullanıldığına yönelik yanlış bir bilgi olduğunu belirterek, "Araçlar mutlaka kışlık bakıma getirilecek. Antifriz, su ve devir daim hortumlarını kontrol ettirmemiz gerekir. Radyatördeki kirlilik oranına bakarak antifrizimizi kullanacağız. Antifriz araca göre değişir. Mavi ve kırmızı antifriz var. Araç sahipleri bu kontrolleri yaptırmazsa devir daim hortumlarının patlama riski var. Araç, sürücüleri yolda bırakır. Ayrıca bakımlar yapılmadığı zaman su dolaşım kanalları ile hortumların çürümeye dönme riski var. Ayrıca vatandaşlarımız antifrizi sadece kış aylarında koyduralım diye düşünüyor. Ancak kesinlikle bunlar yanlış düşüncelerdir. Antifriz, araçta 4 mevsim olmak zorundadır. Aracımızın bakımlarını düzenli yaptırıp, antifriz bulundurursak aracımızda hortum patlaması, radyatör çatlaması ve radyatör pisliği kesinlikle olmaz ve sürücülerimiz rahat ederler" dedi.



Aziziye Mahallesi, Emrah, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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