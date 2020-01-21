Haberler » Güncel » Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı - Haber

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı

Bursa'da polis tarafından çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.

21.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:00Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
'da polis tarafından çalıntı araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.
Bursa'da 400 polisle yapılan operasyonda çalıntı, yurt dışı plakalı, yakalamalı ve hacizli araçları hafif kazalı ve tamiri ucuz olan araçların plaka ve şasileri ile değiştirip satan 17 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 30 farklı adreste yapılan aramada çok sayıda araç plakası, araç tescil belgesi, noter satış senetleri, 1 adet av tüfeği ve araçlara sahte şasi ve motor numarası yazmakta kullanılan elektronik cihaz ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte plakalar, ruhsat ve tescil belgesi, elektronik şasi baskı makinesi emniyette sergilendi. Ele geçirilen 190 "change" yapılmış araç da Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde teşhir edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı tutuklandı
(İHA)

Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:37  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:36  Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı (2)
06:34  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:24  Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı
06:14  Trump, Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a gitti
21.01.2020 06:50:18