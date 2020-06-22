Araçların üzerine doludan korunmaları için halı örtüldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doludan korunmaları için araçların üzerine halı örtüldü.

22.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:09
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doludan korunmaları için araçların üzerine halı örtüldü.
İlçe merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu, kısa sürede etkisini artırdı.
Ferah Mahallesi Taşpazar Sokak'ta doludan korunmaları için araçların üzerine halı örtüldü.
Kent genelinde kısa süreli etkili olan yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, dolu yağışından dolayı olumsuz bir ihbar almadıklarını söyledi.
Bahçavan, 2015 yılında altyapıyı yenilendikleri için yağışlarda herhangi bir taşkın ya da birikintiyle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Araçların üzerine doludan korunmaları için halı örtüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Dursunbey, Güncel, Haber

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