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Araçlarında bonzai ele geçen 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu peş peşe giden 2 araçta yapılan aramada yarım kilo bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

08.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:56Araçlarında bonzai ele geçen 4 kişi gözaltına alındı
'da narkotik polisinin takibi sonucu peş peşe giden 2 araçta yapılan aramada yarım kilo bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçerken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde müşterek hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisini aldığı M.O.Ç., Y.O.,Ş., O.Ç. ve E.K.'yi pep peşe giden araç içinde yakaladı. Araçlarda yapılan aramada, 5 paket halinde 503,4 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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