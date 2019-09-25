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Araçlarında sigara içenlere ceza yağdı

Araçlarında sigara içenlere ceza yağdıBURSA - Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı.

25.09.2019 12:47
Araçlarında sigara içenlere ceza yağdı
BURSA - Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde özel araçlara yönelik sigara uygulaması yaptı. Araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.
Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususi araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.
Araçlarında sigara içenlere ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Genel

Kaynak: İHA

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