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Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, araçlarında 2 kilogram 900 gram uyuşturucu yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

27.08.2019 19:32 Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, araçlarında 2 kilogram 900 gram uyuşturucu yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Serik ilçesindeki uygulamada şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 2 kilogram 900 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki E.K. ve Ü.B. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

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