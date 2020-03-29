Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler

Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler Adana'nın Kozan ilçesinde dolu etkili oldu Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

29.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:52
Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler
Adana 'nın Kozan ilçesinde dolu etkili oldu
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında bekledi.
Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle trafikteki araçlar zor anlar yaşadı.
Dolu yağışına trafikte yakalanan araçların sürücüleri, ağaçların atına sığınarak araçlarını korumaya çalıştı.
Dakikalarca süren dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.
Yağışlardan sonra sokaklar sular altında kaldı. Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Kozan, Genel

Haberin Videosu :

Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

16:10: Kuşadası'nda paket içerisinde ceset parçası bulundu - Haberler 16:10: Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler 16:10: Korona virüsün etkisini azaltması için sıcak havalar beklenirken Uludağ'a kar yağdı - Haberler 16:08: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler 16:07: Sokak köpekleri oğlakları telef etti - Haberler 15:45: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler