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Araçta 4 kilo bonzainin üzerinde otururken yakalandı

Bursa narkotik polisi, takibe aldığı uyuşturucu tacirinin aracında oturduğu koltuğun altına gizlenmiş 4 kilo bonzai ele geçirdi.

19.07.2019 15:34 Araçta 4 kilo bonzainin üzerinde otururken yakalandı
Bursa narkotik polisi, takibe aldığı uyuşturucu tacirinin aracında oturduğu koltuğun altına gizlenmiş 4 kilo bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan şüpheli M.K'yi takibe aldı. Ekipler, seyir halindeki M.K'nin aracını durdurarak arabada arama yaptı. Yapılan aramada M.K'nin oturduğu koltuğun altında ve aracında toplam 4 kilo 100 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

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