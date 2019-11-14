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Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında

Konya'da bir kooperatif başkanının market önüne park ettiği aracından 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

14.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:46Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında
'da bir kooperatif başkanının market önüne park ettiği aracından 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, ilçesindeki Atlantı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Barış Çanlıdağ, bankadan çektiği kooperatife ait 50 bin lirayı aracına koyarak yola çıktı.
Merkez Selçuklu ilçesindeki bir marketten alışveriş yapmak isteyen Çanlıdağ, aracını park ederek, kapıyı kilitlemeden markete girdi.
Bu sırada aracın torpido gözündeki 50 bin lirayı alan bir kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Çanlıdağ, aracına geri döndüğünde paranın çalındığını fark etmesi üzerine polise verdi. Ekipler, parayı aldıktan sonra bir otomobille kaçtığı tespit edilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Barış Çanlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir şeyler almak için markete girdiğini ifade ederek, "Geri döndüğümde paranın çalındığını fark ettim. Buradaki bir vatandaş aracıma birinin gelip kapıyı açarak içeriden bir şey aldığını söyledi. Normalde arabamı kilitlerdim. Nasıl oldu anlamadım." diye konuştu.
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Çanlıdağ'ın market önüne park ettiği aracına yönelen bir kişinin kapıyı açarak parayı alıp kaçması yer alıyor.

Kadınhanı, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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