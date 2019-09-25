Haberler » Güncel » Haber

Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

25.09.2019 12:36Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza
Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.
İl merkezindeki Ankara Caddesi'nde asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendi.
Polis ekipleri, araç içerisinde sigara kullanıldığı tespit edilen otomobil ve hafif ticari araçları durdurdu.
Denetimde, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 153'er lira para cezası uygulandı.
Ceza uygulanan sürücü ve yolcuların şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:25 İstanbul-kağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandı
14:25 Ankara-merkez bankası başkanı uysal ankara sanayi odası'nda konuştu-2
14:25 Çark Deresi'nde yoğun temizlik çalışması
14:24 Bulanık'ta ayçiçeği hasadı
14:24 Diyarbakır annelerine kadın desteği
14:24 Mardin'de 150 hayvan ameliyat edildi
14:24 Rus Sberbank Başkanı: "IMF bitik bir kuruluş"