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Araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Beylikdüzü'nde bariyerlere çarpan kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, yoldan geçen doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

15.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:18
Araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı
Beylikdüzü 'nde bariyerlere çarpan kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü, yoldan geçen doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu'ndan Tem Otoyolu istikametine seyreden 34 DN 1052 plakalı aracın sürücüsü Alican Ş. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen ve kazayı gören bir doktor yaptı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA

Etiketler: TEM Otoyolu, Beylikdüzü, Güncel
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