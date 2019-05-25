Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Pendik
'te meydana gelen trafik kazasında aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Gül idaresindeki 34 FV 8156 plakalı kamyonet, Kurnaköy Yolu'nda Pendik istikametine seyir halinde iken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Sürücü Gül, araçta sıkıştı.
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan sürücü Gül'ü kurtardı. Gül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA