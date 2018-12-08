Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Malatya
'da meydana gelen trafik kazasında aracına sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Altıkulaç yönetimindeki 44 FV 080 plakalı otomobil, Malatya- Sivas
kara yolunun Sütlüce mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan Altıkulaç, yaralandı.
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altıkulaç, 112 Acil Sağlık ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:03