Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye ve Afad Ekipleri Kurtardı

Bilecik
'te kamyonetin tıra çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü itfaiye ve AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Faruk Öksüzoğlu yönetimindeki 11 AAE 859 plakalı kamyonet, Bilecik- Sakarya
kara yolunun 3. kilometresinde Oğuzhan Öztiryaki idaresindeki 34 ER 5787 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan Öksüzoğlu, yaralandı. İtfaiye
ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Öksüzoğlu, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öksüzoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sakarya,Bilecik,AFAD,İtfaiye
13 Aralık 2018 Perşembe 00:17