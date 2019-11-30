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Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde araç içerisinde silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu.

30.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:16Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu
'in ilçesinde araç içerisinde silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu. Olayda A.S.K, kaldırıldığı hastanede ölürken, S.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Atatürk Mahallesi Ata Caddesi üzerinde A.S.K'ya ait 80 LT 401 plakalı araçta alkol aldıkları ileri sürülen iki amca oğlu A.S.K. ve S.K araçta bulunan tabanca ile oynarken ateş aldı. S.K.'nın elinde ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki A.S.K.'ya isabet etti. Ağır yaralanan A.S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Nurdağı Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.S.K, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan amca oğlu S.K, ise Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince yapılan titiz çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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