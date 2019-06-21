21.06.2019 16:57
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Araçtan 28 kilo eroin çıktı

Araçtan 28 kilo eroin çıktı

SİVAS'ta, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Ares' ile M.A.'nın aracında yapılan aramada, 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

SİVAS'ta, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Ares' ile M.A.'nın aracında yapılan aramada, 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. M.A., gözaltına alındı.
Sivas ve Batman emniyet müdürlüklerine bağlı narkotik suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla Sivas- Kayseri yolunda denetim gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durdurulan M.A.'nın aracında, narkotik köpeği 'Ares' de kullanılarak, arama yapıldı. Araçta, farklı yerlere gizlenen ve toplam ağırlığı 28 kilo 885 gram olan 60 paket eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


- Sivas
Kaynak: DHA
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