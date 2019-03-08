Araçtan Atıldığı İddia Edilen Kadın Hayatını Kaybetti

MERSİN (AA) – Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, seyir halindeki otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Baraj Mesire Yolu mevkisinde iki gün önce seyir halinde araçtan atıldığı ileri sürülen R.D. (37), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kadını aracından atarak öldürdüğü iddiasıyla E.Ç'yi (47) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA