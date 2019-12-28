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Araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'de bankadan çıkan bir kişinin içinde çek, kredi kartı ve evrak bulunan çantasının araçtan çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

28.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:41
'de bankadan çıkan bir kişinin içinde çek, kredi kartı ve evrak bulunan çantasının araçtan çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
ilçesi Mahallesi'nde bir banka şubesinden çıkan A.H.T, yolun karşısına geçip elindeki çantayı hafif ticari aracına koydu.
Araca bindiği sırada koşarak gelen bir kişi, araçtaki çantayı alıp karşı şeritte bekleyen otomobile bindi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.
Şüphelilerin peşinden koşan A.H.T, durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma yürütüyor.
Zanlının araçtan içinde çek, kredi kartı ve evrak bulunan çantayı alıp otomobile binip kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Araçtan çanta hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Bornova, Meriç, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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