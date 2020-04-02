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Araçtan cep telefonu çalan şahıs yakalandı

Hatay'da araçtan cep telefonu çalan şahıs yakalandı.

02.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:29
Araçtan cep telefonu çalan şahıs yakalandı
Hatay 'da araçtan cep telefonu çalan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bir sürücü aracını park etmesinin ardından aracını kilitlemeyip içerisinde de cep telefonunu bıraktı. Aracına geri döndüğünde cep telefonunu bulamayan sürücü A.Y. hemen polis ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmalar sonrasında güvenlik kamerasında cep telefonunu çalan kişinin S.T. olduğu anlaşılırken, şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği personellerince yakalandı. Sorgulama da cep telefonunu çaldığını itiraf eden şüphelinin 17 ayrı suçtan kaydı olduğu da öğrenildi.

Şüpheli S.T. gözaltına alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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