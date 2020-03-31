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"Araçtan hırsızlık" şüphelileri tutuklandı

İstanbul'da araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

31.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:54
İstanbul 'da araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi ve Küçükçekmece 'de 17 araçtan yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı araç plakası belirlendi.
Polis, Sultangazi'de belirlenen adreslere düzenlediği baskında şüpheli Kiraz Ş. (23), Ülkü E. (29) Turgay E. (29) Şafak E.'yi (24) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Küçükçekmece, Sultangazi, İstanbul, Güncel
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