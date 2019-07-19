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Araçtan yola atılan yavru kediyi kadın sürücü kurtardı

Rusya'da hareket halindeki bir araçtan atılan yavru kediyi seyir halindeki başka bir aracın kadın sürücüsü ölümden kurtardı.

19.07.2019 11:24 Araçtan yola atılan yavru kediyi kadın sürücü kurtardı
Rusya'da hareket halindeki bir araçtan atılan yavru kediyi seyir halindeki başka bir aracın kadın sürücüsü ölümden kurtardı.

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde trafik hızla akarken, bir araçtan yolun ortasına yavru kedi atıldı. Arkadaki aracın kadın sürücüsü ise öndeki araçtan yola atılan kediyi fark edince fren yaptı. Arkasındaki araçlara durumu anlatmaya çalışan kadın, akan trafikten çekinmeden yola atılan yavru kediyi kucağına aldı. Kadın sürücünün arkasındaki otobüs ve otomobil sürücüleri duruma aldırış etmeden şerit değiştirerek yolculuğuna devam etti.

Büyük bir trafik tehlikesinin olduğu anda kadının kediyi korkusuzca kurtarmasından sonra trafik normale döndü. Yavru kedi ise kadının sayesinde ezilmekten kurtuldu.

Kadın sürücünün arkasındaki araçtan ise insanların vicdansızlığı ve vicdanı aynı anda kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca izleyenler yavru kediyi yola atanları eleştirirken kadını ise takdir etti. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Krasnoyarsk, Rusya, Güncel

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