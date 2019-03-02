02 Mart 2019, 10:54
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Arada Filmi

Arada Filmi

Arada filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Arada filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Osman, ana dili olan Kürtçeyi anlayıp konuşamayan, aynı zamanda ikinci dili olan Türkçeyi ise anlayamayıp konuşabilen biridir ve bu yüzden zaman zaman birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Sıklıkla iki işi aynı anda yapamaz hale gelen Osman, ne çalışırken müşterilerine cevap verebilmekte ne de arkadaşları ile kahve içerken bir yandan da onlarla sohbet edebilmektedir. Osman'ın en büyük hayali evlenip, kendisine bir yuva kurmaktır ancak bu konuda da başarılı olduğu pek söylenemez. Yaşadığı sıkıntıdan dolayı görüştüğü kadınlarla ilk buluşmayı başarıyla atlatamayan Osman, hiçbir kadınla kalıcı bir ilişki kurmayı başaramaz. Ancak onun bu sıkıntılı hayatı, bir müşterisinin kendisini bu takıntısından kurtaracağını söylemesiyle değişir. Osman, müşterisinin yardımıyla bu sorunundan kurtulmayı başarabilecek midir?


Yönetmen: Ali Kemal Çınar
Senaryo: Ali Kemal Çınar
Oyuncular: Osman Çınar, Fatoş Yıldız, İhsan Şakar, Gülbin Bozan, Seyithan Çınar, Rabia Çınar
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Di Navberê De
Yapımcı Firma: Layen Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 08.03.2019

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Kaynak: InterSinema.com