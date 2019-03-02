Arada Filmi

Osman, ana dili olan Kürtçeyi anlayıp konuşamayan, aynı zamanda ikinci dili olan Türkçeyi ise anlayamayıp konuşabilen biridir ve bu yüzden zaman zaman birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Sıklıkla iki işi aynı anda yapamaz hale gelen Osman, ne çalışırken müşterilerine cevap verebilmekte ne de arkadaşları ile kahve içerken bir yandan da onlarla sohbet edebilmektedir. Osman'ın en büyük hayali evlenip, kendisine bir yuva kurmaktır ancak bu konuda da başarılı olduğu pek söylenemez. Yaşadığı sıkıntıdan dolayı görüştüğü kadınlarla ilk buluşmayı başarıyla atlatamayan Osman, hiçbir kadınla kalıcı bir ilişki kurmayı başaramaz. Ancak onun bu sıkıntılı hayatı, bir müşterisinin kendisini bu takıntısından kurtaracağını söylemesiyle değişir. Osman, müşterisinin yardımıyla bu sorunundan kurtulmayı başarabilecek midir? Yönetmen: Ali Kemal
ÇınarSenaryo:
Ali Kemal ÇınarOyuncular:
Osman Çınar, Fatoş Yıldız, İhsan Şakar, Gülbin Bozan, Seyithan Çınar, Rabia ÇınarFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Di Navberê DeYapımcı Firma:
Layen FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
08.03.2019Arada Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Sinema
Kaynak: InterSinema.com