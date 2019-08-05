Aradığı tedaviyi 'Anne Şehir' projesinde buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 'Kocaeli Anne Şehir' projesi bir annenin daha hayatını değiştirdi. Karamürsel'de yaşayan Mine Genç, 29 yaşında geçirdiği kısmi felç nedeniyle sol kolunu oynatamıyordu. Gördüğü fizik tedaviyle kolunu çok az oynatabilen Mine Genç, aradığı tedaviyi 'Kocaeli Anne Şehir' projesinde buldu.

HAYATIM ÇOK ZORLAŞTI

Sol kolu ve bacağında yaşadığı kas kısalması nedeniyle yaşantısında büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Mine Genç; "Şuan 54 yaşındayım. 29 yaşındayken felç geçirdim. O zaman tedavi oldum fakat son 7 yılda kas erimesi nedeniyle sol kolumda ve bacağımda güç kaybı oldu. Tek ilacı spor olan bir hastalık geçirdim ama yaşantım nedeniyle rahat spor yapabilecek bir imkânım yoktu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kocaeli Anne Şehir' projesini duydum. Bende hiç düşünden koşup kayıt oldum".

TORUNLARIMDA EĞİTİM GÖRÜYOR

"Buraya gelirken en büyük endişem torunlarımdı. Ben torunlarıma bakıyordum. Böyle bir yere gelmem için onları bırakacak bir yer bulmam gerekiyordu. Buraya geldiğimde 'Kocaeli Anne Şehir' projesinin Karamürsel'deki binasında çocuklara bakıldığını da öğrendim. Spora gelirken çocukları aynı bina içerisinde bulunan yuvaya bırakabiliyorum. Onlar da burada eğitim görüyorlar. Ben de gözüm arkada kalmadan rahat bir şekilde sporumu yapabiliyorum".

ARADIĞIM TEDAVİ 'ANNE ŞEHİR' PROJESİ

Buraya ilk geldiğimde kolumu açamıyordum. Kolum ve bacağım beni çok zorluyordu. Hocalarımız durumu fark etti. Ardından direnç bantlarıyla çalışmaya başladık. Haftanın 4 günü buraya gelerek spor antrenörleri eşliğinde güçlendirme egzersizleri yapıyorum. Fitness dışında yürüyüş programlarına da katılıyorum. Yaptığım egzersizlerin etkisini kısa sürede görmeye başladım. Şuan ki durum benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Aradığım tedaviyi 'Kocaeli Anne Şehir' projesinde buldum"

BEN UMUTSUZDUM, BURASI BANA UMUT OLDU

"Kolumun iyileşmesinden umutsuzdum açıkçası ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 'Kocaeli Anne Şehir' projesiyle tanıştım. Burada gerçekten antrenörler eşliğinde güçlendirme egzersizleri yaparak felçli olan kolumu kullanabilir hale geldim. Arkadaşlarım ve akrabalarım beni görünce artık şaşırıyor kolumu kullanabilmemi mutlulukla karşılıyorlar. Bu projeyi hayata geçirenlerden ve sebep olanlardan Allah binlerce kez razı olsun". İfadelerini kullandı.

BURASI BENİM AİLEM

Mine Genç memnuniyetini ifadelerini şu sözlerle sonlandırdı "Projede emeği geçenlere minnettarlığımı sunuyorum. Tüm hocalarımız herkesle tek tek ilgileniyor. Burada yaptığım spor ile sağlığıma kavuştum. Benim bir problemim olduğunda gelip buradaki hocalarımızdan çok rahat şekilde destek görebileceğimi biliyorum. Burası benim sırtımı dayayabileceğim mükemmel bir yer".