Araf 2 Filmi

2006 yapımı korku film
i Araf
'ın devam halkası olan film
in yönetmenliğini ve senaristliğini Biray Dalkıran
üstleniyor. Kadrosunda Emre Kızılırmak
, Cevahir Turan, Kaan
Songün, Recep Aktuğ
, Şahin Sekman, Fatih
Dağıdır gibi isimlerin yer aldığı film
in görüntü yönetmenliğini Cihan Kahraman üstleniyor. Filmin müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait. Yönetmen:
Biray DalkıranSenaryo:
Biray DalkıranOyuncular:
Emre Kızılırmak, Cevahir Turan, Kaan Songün, Recep Aktuğ, Şahin Sekman, Fatih Dağıdır, Reyhan İlhan, Caner GezenFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Araf 2Yapımcı Firma:
DFGS ProductionYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
14.12.2018Araf 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Emre Kızılırmak,Biray Dalkıran,Araf
29 Kasım 2018 Perşembe 07:54