29 Kasım 2018, 07:54
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Araf 2 Filmi

Araf 2 Filmi

Araf 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Araf 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

2006 yapımı korku filmi Araf'ın devam halkası olan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Biray Dalkıran üstleniyor. Kadrosunda Emre Kızılırmak, Cevahir Turan, Kaan Songün, Recep Aktuğ, Şahin Sekman, Fatih Dağıdır gibi isimlerin yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Cihan Kahraman üstleniyor. Filmin müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.


Yönetmen: Biray Dalkıran
Senaryo: Biray Dalkıran
Oyuncular: Emre Kızılırmak, Cevahir Turan, Kaan Songün, Recep Aktuğ, Şahin Sekman, Fatih Dağıdır, Reyhan İlhan, Caner Gezen
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Araf 2
Yapımcı Firma: DFGS Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 14.12.2018

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Emre Kızılırmak,Biray Dalkıran,Araf
29 Kasım 2018 Perşembe 07:54