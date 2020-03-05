Araf 4: Meryem Filmi

Meryem
mesleğinin henüz başında olan genç bir öğretmendir. Kendisi gibi öğretmen olan yakın arkadaşı Güzide ile teyzesi Nurten’in evinde kalmaktadır. Nurten’in sakat bir oğlu ve bir kızı vardır. Meryem ve Güzide yaşadıkları bu evde garip olaylara şahit olurlar. Meryem başlarda bu durumların psikolojik olduğunu düşünse de aynı olayları Güzide’nin yaşamasıyla gerçeği öğrenmeye başlar. Meryem’in teyzesi Nurten bütün sırları ve cevapları barındırmaktadır. Nurten geçmişte yaşanan günahların bedelini yeğeni Meryem’e ödetir.Yönetmen:
Gökhan ArıSenaryo:
Gökhan ArıOyuncular:
Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen, Damla ÖzovalıFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı: Araf
4: MeryemYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
13.03.2020 Araf 4: Meryem Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.