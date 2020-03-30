Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Arakan Rohingya Birliğinden Arakanlı Müslüman mültecileri "Kovid-19'dan koruyun" çağrısı

Arakan Rohingya Birliği (ARU), Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), uluslararası toplumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere yardım etmeye çağırdı.

30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:22
Arakan Rohingya Birliğinden Arakanlı Müslüman mültecileri
Arakan Rohingya Birliği (ARU), Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), uluslararası toplumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere yardım etmeye çağırdı.
ARU, ERC ve USCMO tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Arakanlı Müslüman mültecilerin yeni tip koronavirüs salgını karşısındaki savunmasız durumlarından endişe duyulduğu kaydedildi.
Hindistan ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin ve Arakan'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kamplarının dünyanın en kalabalık kamplarından olduğu vurgulanan açıklamada, sağlık hizmetlerinin son derece yetersiz olduğu belirtildi.
Açıklamada, Arakan'daki 600 bin Arakanlı Müslümanın, sağlık ve diğer temel hizmetlere ulaşamadıkları ve Myanmar hükümetinin kısıtlamaları nedeniyle koronavirüs tehdidine karşı savunmasız oldukları vurgulandı.
Myanmar hükümetinin Arakan'daki Budistlere sağlık hizmeti sağladığı aktarılan açıklamada, hükümetin, Arakanlı Müslümanlara yardım etmediği belirtildi.
Açıklamada, Arakanlı Müslümanlar için koronavirüs tehdidine karşı online sağlık eğitimin çok önemli olduğu ve bazı bölgelerdeki internet kesintilerinin durumu olumsuz etkilediği hatırlatıldı.
Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızılhaç ve Kızılay gibi uluslararası kurumlardan harekete geçmeleri istenen açıklamada, "ARU, ERC ve USCMO, uluslararası toplumu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'daki Arakanlı Müslüman mültecileri küresel yeni tip koronavirüs salgınından korumak için acil olarak hükümet organlarını, tıp ve sağlık hizmeti sunan kurumları seferber etmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Arakan, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Arakan Rohingya Birliğinden Arakanlı Müslüman mültecileri 'Kovid-19'dan koruyun' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım Haberler
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada ilaç dahil iki konu var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: Mİlaslı hayırsever kardeş 20 bin adet maske alıp dağıttı - Haber 15:02: Özlü evde kaldı "Bu süreçte sokağa çıkmayalım, evde kalalım" - Haber 15:01: D300 kara yolu Ankara-İzmir güzergahında koronavirüs denetimi - Haber 15:01: BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ - Haber 15:00: Şişli'de takla atıp hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler