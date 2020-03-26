Arakanlı mülteciler Bangladeş'teki kamplarda koronavirüse karşı savunmasız
Bangladeş'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle panik yaşanıyor.
26.03.2020 08:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:02
Bangladeş 'te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kampında Covid-19 pandemisi nedeniyle panik yaşanıyor.
2017'de Myanmar 'daki askeri baskı ve etnik şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar, uzmanlara göre yeni tip koronavirüsün hızla yayılması için elverişli bir ortam oluşturuyor.
2017'de Myanmar 'daki askeri baskı ve etnik şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar, uzmanlara göre yeni tip koronavirüsün hızla yayılması için elverişli bir ortam oluşturuyor.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Bangladeş, Myanmar, Dünya