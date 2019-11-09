Haberler » Güncel » Arakanlı Müslümanlar için yola çıkacak - Haber

Arakanlı Müslümanlar için yola çıkacak

Myanmar'daki zor şartlardan kaçıp komşu ülke Bangladeş'e sığınan ve oradaki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar unutulmadı.

09.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:03Arakanlı Müslümanlar için yola çıkacak
'daki zor şartlardan kaçıp komşu ülke 'e sığınan ve oradaki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar unutulmadı. Paylaş İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerden topladığı yardımları Bangladeş'teki Arakan kamplarına ulaştıracak.

Paylaş İnsani Yardım Derneği, Arakan kamplarında su kuyuları, mescitler ve medreseler açacak. Ayrıca; gıda kolileri, mutfak malzemeleri, battaniyeler, Kur'an-ı Kerim'ler ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirecek olan dernek, daha önce de 100 haneli bir köy inşa ederken, yüzlerce su kuyusu, mescit ve medreseler açmıştı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Arakanlı kardeşlerimizin sorunları devam ediyor. Kamplarda çok sayıda çocuk kötü koşullardan dolayı yaşamını yitirdi. Onların durumunu unutmamamız lazım. Güncel gündemler nedeniyle sanki sıkıntılı bölgelerde durum düzelmiş gibi bir algıya düşmemeliyiz. 25 Kasım'da ekibimiz 8'inci kez Arakan kamplarına yardım götürmek üzere yola çıkacaklar. Paylaş İnsani Yardım Derneği olarak hayırsever halkımızın desteğini bekliyoruz" denildi.

Rohingya (Arakan) Müslümanları Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'dünyanın en fazla zulüm gören insanları' olarak tanımlanıyor. - İSTANBUL

Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 Beypazarı Halk Eğitim Merkezi model olmayı sürdürüyor
15:32 Derebucak'ta tarihi Geydeş Camisi'nin restoresi tamamlandı
15:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
15:30 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'UN EN YÜKSEK BİNALARINDAN BİRİNİ ÇİNLİLER SATIN ALDI
14:43 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu Valilik doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:32:59