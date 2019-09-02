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Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

- Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

02.09.2019 21:26
- Araklı- Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.
Araklı ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Araklı-Bayburt karayolunun Birlik mahallesindeki mevkii ulaşıma kapandı. Sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekipler kapanan yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Birlik mahallesine ulaşımın sağlandığı yolda ulaşıma kapandı.
Öte yandan, geçtiğimiz gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yine ulaşıma kapanmıştı.
Araklı-Bayburt yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bayburt, Trabzon, Araklı, Genel

Kaynak: İHA

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