Araklı'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
08.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:52
Trabzon 'un Araklı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Değirmencik Mahallesi'nde öğle saatlerinde Mehmet Aytekin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Değirmencik Mahallesi'nde öğle saatlerinde Mehmet Aytekin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Araklı'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Etiketler : Mehmet Aytekin, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Haberler
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz
Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış