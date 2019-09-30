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Araklı'da dere içinde bir ayı ölü olarak bulundu

Araklı'da dere içinde bir ayı ölü olarak bulunduARTVİN - Trabzon'un Araklı ilçesinde bir ayı dere içinde ölü olarak bulundu.

30.09.2019 10:11
Araklı'da dere içinde bir ayı ölü olarak bulundu
ARTVİN - Trabzon'un Araklı ilçesinde bir ayı dere içinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Çatak mevkiine hafta sonu pikniğe giden vatandaşlar derede bir ayının yattığını gördü. Çevreye yayılan ağır koku nedeniyle ayının öldüğünü anlayan vatandaşlar, ayı üzerinde yaptıkları inceleme herhangi bir kurşun veya saçma izine rastlamazken, ayının ölümü ile ilgili Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdiler. Vatandaşlar biran önce ayının ölüsünün dereden alınmasını istediler.
Araklı'da dere içinde bir ayı ölü olarak bulundu

Güncel

Kaynak: İHA

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