Araklı da fındıkta üretim 300 kiloyu aştı

Birçok resmi ve özel kuruluş tarafından uygulanmaya başlanan projelerle dekarda verim büyük oranda artış gösterdi.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yolgören Mahallesinde Ömer Furtun'a ait bahçede 3 yıl önce başlatılan çalışmalarda dönümde 45 kilograma kadar düşmüş olan üretim, bu yılın tespitleri ile 300 kilograma ulaştı.

Türk fındığının en büyük kullanıcısı konumunda olan Ferrero'nun Değerli Tarım Uygulamaları kapsamında bilimsel tekniklerle çalışmaların sürdürüldüğü bahçede yapılan hasat etkinliğine Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Arsin Kaymakamı Yakup Güven, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile üreticiler katıldılar.

Model olarak seçilen bir dönümlük bahçe ele alındığında fındığın 46 civarında olan randımanının da 52'ye kadar yükseldiği bahçede yapılan çalışmaların yöntemi ile ilgili olarak kaymakamlar, belediye başkanı ve katılımcılara bilgiler verildi.