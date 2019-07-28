Araklı'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Araklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.28.07.2019 20:09
Araklı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmit'ten tatil için memleketine gelen 65 yaşındaki Köseoğlu, Köprüüstü Mahallesi'nde kış hazırlığı için ağaç kesti.
Evinin bahçesinde kestiği ağacın altında kalan Köseoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Köseoğlu, Köprüüstü Mahallesi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, İzmit'ten tatil için memleketine gelen 65 yaşındaki Köseoğlu, Köprüüstü Mahallesi'nde kış hazırlığı için ağaç kesti.
Evinin bahçesinde kestiği ağacın altında kalan Köseoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Köseoğlu, Köprüüstü Mahallesi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Araklı, İzmit, Güncel
Kaynak: AA