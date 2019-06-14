Araklı'da sağanak nedeniyle bazı öğrenciler karne alamadı

Trabzon
'un Araklı
ilçesinde sağanak nedeniyle bazı öğrenciler karne alamadı.
Araklı ilçesinde Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda, dün meydana gelen sağanaktan etkilenen okulda tören yapılamadı.
İlçede Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallerinde derelerin taşması sonucunda bazı ev ve yollarda hasar meydana geldi.
Su baskınından zarar gören Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nun 156 öğrencisi ise karne sevinci yaşayamadı.
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ilçede incelemelerde bulunan Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri
Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam ilçede yaşanan sağanağın ardından güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı öğrencilerin karnelerinin verilmediğini söyledi.
Çetin, ilçede taşkın sebebiyle maddi hasar oluştuğunu ifade ederek, "Derenin taşması nedeniyle okul bahçesinde meydana hasar nedeniyle çocukların hastalanmaması ve herhangi bir sağlık nedeni yaşanmaması amacıyla karne sevincimizi pazartesi günü öğrencilerimizle birlikte yaşayacağız." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş
ise yağmurdan kaynaklı okulun bodrum katına su dolduğunu belirterek, ilçede yol ve temizlik çalışması yapıldığını söyledi.
Öğrencilerin can güvenliği açısından dolayı karnelerin pazartesi günü alınacağını ifade eden Aktaş, "Tedbir maksatlı karne töreni pazartesi günü yapılacaktır. Şuanda ekiplerin çalışmaları ilçede devam ediyor. Çocuklarımız ile veliler, öğrencilerin notlarını e- okul sisteminden de görebiliyorlar." diye konuştu.