ARAKLI'DA SEL FELAKETİNDEKİ KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

TRABZON'un Araklı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen 7 kişinin öldüğü sel felaketinde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları 310 kişilik ekibin katılımı ile sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri Karadere boyunca dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Trabzon'da salı günü etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Selde kaybolan 7 kişinin cenazelerine ulaşıldı, kayıp 3 kişi ise aranıyor.

310 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

İlçede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması da yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. JAK Timleri dere yatağında sondalama yöntemi ile kayıplardan iz arıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının da umutlu bekleyişi sürüyor. Arama çalışmalarına AFAD'a ait Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına 310 kişilik ekip sürdürüyor.

KAYIPLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde selde kaybolanların kimlikleri belirlendi. Selde, Cengiz Cevahir (16), Mahmut Köseoğlu (39) ve Helim Köse (78) aranıyor. Kayıp 3 kişinin Çamlıktepe mahallesinde sel sularına kapıldığı biliniyor.

4 İLDE SEL ALARMI VERİLDİ

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu illerinde gün boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Bölge illerin valilikleri de vatandaşları uyardı. Belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.

Görüntü Dökümü

JAK Timlerinin arama yapması

-Dere yatağı detayları

-Ekiplerden detay

-Aramalardan detay

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL TRABZON-DHA

