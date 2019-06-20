20.06.2019 17:33
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Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (6)

Araklı

YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDITrabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu.

YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI
Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu. Saat 15.00 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra Deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir iş yeri de yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçede derenin taşma anı ise kameralara anbean yansıdı.


Kaynak: DHA
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