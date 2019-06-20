20.06.2019 13:21
Haberler»3. Sayfa»Haber

Araklı'da yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybenler bugün toprağa veriliyor

Araklı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor.

Trabzon'unAraklıilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden Mehmet Cevahir için Araklı ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı.

AraklıMerkezHacıHasan KüçükCamii'de öğle namazı sonrası Mehmet Cevahir için kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,İYİ PartiTrabzonMilletvekili Hüseyin Örs, Araklı KaymakamıMehmet NuriÇetin ve Araklı Belediye BaşkanıRecep Çebi'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan hayatını kaybedenlerdenAli KemalCoşkuner'inOrtahisarilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Hasan Çakar'ınBeşikdüzüilçesinde, Erdoğan Uzun'unAkçaabat'ınAkçaköymahallesinde ve Baki Turhan'ınYomrailçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.

Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerden İmam Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu dün Araklı ilçesinde toprağa verilirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
recep çebi,sel,trabzon,araklı,3. Sayfa

Son Dakika Haberleri
13:36DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
13:35Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 1 gözaltı
13:34'Senin havan kime' yumruğuna 1 yıl 6 ay hapis
13:29Zabıta etiket denetimi yaptı
13:27Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 13 ölü
13:27Öğretmenlere yangına karşı müdahale eğitimi
13:23Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı