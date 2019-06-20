Araklı'da yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybenler bugün toprağa veriliyor

Trabzon
'unAraklı
ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler bugün toprağa verilmeye devam ediyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde hayatını kaybeden 7 kişiden Mehmet Cevahir için Araklı ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı.
AraklıMerkez
HacıHasan Küçük
Camii'de öğle namazı sonrası Mehmet Cevahir için kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum
, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,İYİ Parti
TrabzonMilletvekili Hüseyin Örs
, Araklı KaymakamıMehmet Nuri
Çetin ve Araklı Belediye BaşkanıRecep Çebi
'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan hayatını kaybedenlerdenAli Kemal
Coşkuner'inOrtahisar
ilçesine bağlı Akkaya mahallesinde, Hasan Çakar'ınBeşikdüzü
ilçesinde, Erdoğan Uzun'unAkçaabat
'ınAkçaköy
mahallesinde ve Baki Turhan'ınYomra
ilçesinin Yokuşlu mahallesinde bugün son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.
Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerden İmam Soner Özbay ve Ali Abdullah Osmanoğlu dün Araklı ilçesinde toprağa verilirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. - TRABZON