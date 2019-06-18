18.06.2019 19:44
Haberler» Güncel» Haber

Araklı'daki sel

Araklı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça Trabzon'un Araklı ilçesinde sel afetinin yaşandığı bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça Trabzon'un Araklı ilçesinde sel afetinin yaşandığı bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Trabzon, Araklı, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:30 "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya"
20:29 Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)
20:27 DHA YURT - ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
20:27 Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu
20:26 Ağrı'daki sel - Hayatını kaybedenler toprağa verildi
20:25 Manisa - Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
20:24 Mursi için gıyabi cenaze namazı