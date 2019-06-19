Araklı'daki sel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sele ilişkin, "İnşallah Allah bir daha böyle bir şeyi ülkemizde, şehirlerimizde yaşatmasın diye dua ediyorum. Tabii bunları yapabilmemiz için de kendi elimizden gelen tedbirleri de almamız gerekiyor." dedi.

Bakan Kurum, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde müteahhitler, yapı denetim firmaları, mimar mühendis ofisleri, kentsel dönüşüm site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Trabzon'da yaşanan sel felaketine değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz dün Trabzon Araklı'da ikim değişikliğinin etkileri sebebiyle bir sel felaketi meydana geldi. Bu sel felaketinde de vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler, yaralılar ve kaybolanlar var. İçişleri Bakanımız ve Tarım ve Orman Bakanımız ve Bakanlığımıza ait birimler de sahadalar. Fiili olarak çalışmalarını, tespitlerini başlattılar. Biz de inşallah yarın Trabzon'da olup fiili olarak sahada yapılması gerekenleri bir an önce başlatarak selden dolayı vatandaşımızın zarar gören mallarına ve evlerine ilişkin tedbirleri almak suretiyle, vatandaşımızın yaralarını sararak süreci de en yakın zamanda başlatmış olacağız."

Kurum, sel dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "İnşallah Allah bir daha böyle bir şeyi ülkemizde, şehirlerimizde yaşatmasın diye dua ediyorum. Tabii bunları yapabilmemiz için de kendi elimizden gelen tedbirleri de almamız gerekiyor. Bu noktada da kentsel dönüşüm sürecinde bilhassa Karadeniz Bölgemizdeki dere yataklarında bulunan alanlarda, stratejik eylem planı çerçevesinde ilk etapta o dere güzergahı üzerindeki binaların dönüşümünü belediyelerimizle birlikte yapacağız." diye konuştu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Murat Kurum, 2012 yılından itibaren başlayan kentsel dönüşüm sürecini hatırlatarak, "Öncelikle İstanbul ve tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı ve kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bunu yaparken de vatandaşlarımızın rızasını alarak yerinde dönüşüm modeliyle bu hamlemizi gerçekleştireceğiz. Bizim için en önemli öncelik yerinde dönüşüm, vatandaşımızın rızası ve hızlı dönüşüm. Bu üç kriteri sağlamak zorundayız." şeklinde konuştu.

Tuzla'daki istişareler çerçevesinde, yapılması gereken acil öncelikli alanların tespitlerinin kendilerine ulaştırıldığını dile getiren Kurum, hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Bakan Murat Kurum, Tuzla'nın kendileri için çok önemli ve stratejik bir yer olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Burada gemi inşaat sanayinin artması hem bölgeye istihdam potansiyeli oluşturan, beraberinde de yan sanayiyi destekleyen ve ülkenin savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan bir dalımız ve Tuzla'da etkili bir şekilde faaliyet gösteriyor. Biz de bu merkezimizi desteklemek, vatandaşımızın istihdam şartlarını arttırmak ve sanayimizin problemlerini çözmek adına adımlar atıyoruz. Bunun için de yıllık bedel alınmaksızın sadece elde edilen hasılatın binde biri oranında bedel alınması şartıyla buradaki tesislerimizin sözleşme süreçlerini uzattık."

Tuzla'nın yapılaşmasını, gelişimini ve ekonomisini düşünürken bir taraftan da marka şehir olacak Tuzla için yeşil alan projeleri geliştirdiklerini aktaran Kurum, "Millet bahçelerini ve o doğal, tarihi güzellikleri öne çıkaracak projeleri ihmal etmemeye gayret gösteriyoruz. Bu noktada yeşil alan miktarını ilçe genelinde yüzde 15 oranında artırmak hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda millet bahçeleri projelerini yaygınlaştırmaya başladık. Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde iki tane alan var millet bahçesi olarak düşünülen. Bu alanlardan birini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Şimdiden millet bahçemiz hayırlı olsun." diye konuştu.

"Dünyanın tüm mazlumlarının gözü de kulağı da İstanbul'dadır"

Bakan Kurum, konuşmasında 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçime de değinerek, şunları anlattı:

"Şunu net bir şekilde söylemek gerekir ki İstanbul ve AK Parti etle tırnak gibidir. Ayrılmaz bir bütündür. Adeta birbirine yürekten bağlı kardeş gibidir. Şimdi hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz dünyanın merkezinde, medeniyetimizin başkentinde İstanbul'da beş gün sonra sandığa gidiyoruz. Biz İstanbul'umuza memleketimize, hemşehrilerimize hizmet etmeyi, inşa etmeyi, imar etmeyi, hele hele de ihya etmeyi sadece ilçelere değil, tüm cihana, ülkemize ve insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz.

Çünkü biliyoruz ki dünyanın tüm mazlumlarının gözü de kulağı da İstanbul'dadır. Bu manada İstanbul şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde de değil, dünyanın gözünün burada olduğu bir medeniyet anlayışımızın simgesidir, başkentidir. ve biliyorsunuz İstanbul'umuzun o kötü talihini de değiştirmek, acılarından kurtarmak, 1994 yılında bizlere, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur. Onun belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'umuz medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden güçlü bir şekilde yeniden başlamıştır. Sizlerle gönül birliği içerisinde 25 yıl İstanbul'umuzu yönettik. Şimdi İnşallah yeni bir 25 yılın kapısını da 23 Haziran'da Binali abimizle birlikte açacağız."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA