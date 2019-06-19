Araklı'daki sel

Trabzon
'un Araklı
ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor.
Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, JAK ve AFAD
ekipleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenen derede faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Kayıp 3 kişinin bulunması muhtemel alanda dalgıç adamlar eşliğinde organize olarak çalışan JAK ve AFAD ekipleri, güzergahı taradı.
Yetkililer, kayıpların bulunabilmesi için derenin denize döküldüğü yaklaşık 22 kilometrelik alanda çalışmaların devam edeceğini belirtti.Jandarma
ekipleri de muhtemel sağanağa karşı vatandaşların bölgeden uzaklaşmasını istedi.
Bu arada, selden etkilenen Çamlıktepe Mahallesi başta olmak üzere civar mahallelerde Türk Kızılay
gıda, sıcak yemek, su ve çay dağıtımı gerçekleştirdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı tankerler de selin beraberinde getirdiği taş ve toprakları temizleyerek, olay yerine getirilen tankerlerle vatandaşların temiz su ihtiyacını karşıladı.
Öte yandan, sel nedeniyle trafiğe kapanan mahalle ve kara yolunun açılması için iş makineleri, kepçeler ve greyderler de çalışmalarını sürdürüyor.