Araklı'daki sel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Araklı 'daki sele ilişkin, "Şu an itibarıyla en yeni haberimiz 7 ölümüze ulaşmış olduk, 3 kaybı daha aramaktayız." dedi.Pakdemirli, Araklı Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden beri devletin tüm kurumlarıyla Trabzon 'un Araklı ilçesindeki doğal afetten dolayı bölgede olduklarını söyledi.Çalışmaların Valilik koordinasyonunda sürdüğünü belirten Pakdemirli, "Şu an itibarıyla en yeni haberimiz 7 ölümüze ulaşmış olduk, 3 kaybı daha aramaktayız. Bildiğiniz üzere bu arama kurtarma faaliyetleri çok hassasiyetle ve yavaş yavaş devam ediliyor. Tabii toprağın altında ve diğer taraflarda aradığımız için bu faaliyetler çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor ama şu saat itibarıyla 7 ölümüze ulaşmış olduk." diye konuştu.Pakdemirli, hayatını kaybedenlerden ikisinin cenaze namazını kıldıklarını ifade ederek, "Ali Abdullah Osmanoğlu Araklı Belediyesi personeli ve Soner Özbay yan köylerden birinin imamı olan kardeşlerimizin cenaze namazlarını kıldık. Ben buradan ölülerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. İnşallah bir an evvel de bu kayıp arkadaşlara ulaşıp onların ailelerini rahatlatma konusunda çabalarımız, gayretlerimiz sürmekte." dedi.Şu anda sahada 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinesiyle çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:"Bildiğiniz üzere Araklı- Bayburt kara yolu bu rusubat, yani çamurlu sudan dolayı kapanmıştı. O kara yolunu açma çalışmaları devam ediyor ancak arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetinden de burada istediğimiz hızda ilerleyemiyoruz. Bu hassasiyetle ilerliyoruz. Hem DSİ'nin hem de Büyükşehir Belediyesine ait greyder ve beko loder operatörlerimizin cesetlerine de ulaşmış olduk. Tabii dakikalar geçtikçe, saatler geçtikçe de onların da cansiperane, sadece oradaki vatandaşlarımızı korumak anlamında yapmış oldukları, kendi hayatlarını hiçe saymış oldukları hikayelerine de ulaşmış olduk. Ben tekrar bu arkadaşlarımıza Rabb'imden rahmet diliyorum."Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla bölgede olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Yaraları sarmak için, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, jandarma, AKUT, Kızılay , JAK, DSİ, orman, tarım, Genelkurmay, tüm kurumlarıyla burada. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Tabii ki henüz acılar çok taze ama bir yandan da zarar tespit çalışmalarına da tüm kurumlar kendi çerçevelerinde, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik de çalışmaya başladı. Tüm zararın tespiti konusunda da gayretler hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk tespitlere göre 8 köy, 200 üretici, tabii ki Çamlıktepe ağırlıklı etkilendi bundan ama 8 köy, 200 üretici ve 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşacağımızı umuyorum.""Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını rica ediyorum"Bakan Pakdemirli, meteorolojik uyarılara dikkati çekerek, "Bugün öğlen yaptığımız açıklamalarda da tekrar ettim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Önümüzde perşembemiz ve cumamız var, olan oldu ama bundan sonrası için de iki gün boyunca vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarından uzak durmalarını hassasiyetle rica ediyorum. Havanın geçici bir şekilde iyi olduğuna, havanın güneşli olduğuna da aldanmamamız lazım." diye konuştu.Şu anda bölgede çok az yağışlarda dahi heyelan olma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "Bunun da ana sebebi uzun yıllar ortalamasının yüzde 43 daha fazla yağışını aldı son 19 günde. Yani uzun yıllar ortalamamızın aşağı yukarı, kabaca yüzde 50 daha fazla yağışını aldı, toprak tamamen suya doygun vaziyette. Bu sebeple ufak bir yağış da heyelanları tetikleyebilir." ifadesini kullandı.Pakdemirli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara ise şifa dileyerek, devletin kalan gün ve saatlerde çalışmaları en kısa zamanda bitirip bu yaraları sarmanın peşinde olacağını kaydetti.Bakan Pakdemirli, hayatını kaybedenlerin cenazelerinin aynı noktalarda bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya, "Hayır, hepsi farklı yerlerde. Kimisi birbirine yakın, kimisi birbirinden biraz daha uzak ama farklı farklı yerlerde bulundu." yanıtını verdi.