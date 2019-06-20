20.06.2019 10:05
Haberler» Güncel» Haber

Araklı'daki sel

Araklı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Olayın ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında JAK ve AFAD ekipleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve selden etkilenen Karadere mevkisinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah saatlerinde dereye inen ekipler, demir çubuklar yardımıyla güzergahta arama faaliyetlerine devam etti. Beşer kişilik ekipler halinde ilerleyen arama kurtarma timleri, derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yaptı.
Dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin de dahil olduğu çalışmalarda jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı- Bayburt karayolunda iş makineleriyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Kepçe, greyder ve iş makinelerinin katıldığı çalışmayla dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
trabzon, arama kurtarma, araklı, sel, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:51 Kocaeli'nde 3 bin kentsel donatı elemanı yenilendi
10:51 Seyir halindeki tırda yangın
10:51 Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla böyle ezdi
10:50 Hindistan elektrikli araçlara geçmeye kararlı
10:50 İtfaiye ekiplerinin kedi ve yavrularıyla imtihanı
10:50 Doğa harikasıydı, çamur deryasına döndü
10:50 İTFAİYE EKİPLERİNİN KEDİ VE YAVRULARIYLA İMTİHANI