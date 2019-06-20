20.06.2019 13:12
Haberler»Güncel»Haber

Araklı'daki sel

Araklı

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'unAraklıilçesi Çamlıktepe veYeşilyurtmahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.
Cevahir için öğle namazına müteakip Araklı HacıHasan KüçükCamisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cevahir'in yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,İYİ PartiTrabzonMilletvekili Hüseyin Örs, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Araklı KaymakamıMehmet NuriÇetin, Araklı Belediye BaşkanıRecep Çebiile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Cevahir'in cenazesi, ilçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Bakan Kurum ve beraberindekiler, cenaze töreninde aileye taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
yeşilyurt,trabzon,sel,araklı,Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52Şahin, 11 yıl önce KASKİ'ye sorduğu soruların cevabını bekliyor
13:52Cizre'de 25 çiftçiye 750 arı ve 25 arı kovanı dağıtıldı
13:52Bolu'da etkili olan sağanak
13:51Traders see 100 pct. chance of Fed rate cut in July
13:51Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı
13:50Kadıköy Belediyesi'nden STK'ları güçlendirme protokolü
13:49Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü