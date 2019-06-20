Araklı'daki sel

Trabzon
'unAraklı
ilçesi Çamlıktepe veYeşilyurt
mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Mehmet Cevahir, son yolculuğuna uğurlandı.
Cevahir için öğle namazına müteakip Araklı HacıHasan Küçük
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cevahir'in yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik BakanıMurat Kurum
, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,İYİ Parti
TrabzonMilletvekili Hüseyin Örs
, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Araklı KaymakamıMehmet Nuri
Çetin, Araklı Belediye BaşkanıRecep Çebi
ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Cevahir'in cenazesi, ilçeye bağlı Çamlıktepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Bakan Kurum ve beraberindekiler, cenaze töreninde aileye taziyelerini iletti.