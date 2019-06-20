Araklı'daki sel

Trabzon
'unAraklı
ilçesi Çamlıktepe veYeşilyurt
Mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Baki Turhan, son yolculuğuna uğurlandı.
Turhan için öğle namazını müteakipYomra
ilçesi Yokuşlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Turhan'ın yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı BakanıMehmet Cahit Turhan
, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye BaşkanıMurat Zorluoğlu
, Yomra Kaymakamı HasanBalcı
ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Turhan ve beraberindekiler, törende Turhan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Törenin ardından Turhan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yokuşlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.