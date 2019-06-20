20.06.2019 13:40
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Araklı'daki sel

Araklı

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Baki Turhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'unAraklıilçesi Çamlıktepe veYeşilyurtMahallelerinde önceki gün etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitiren Baki Turhan, son yolculuğuna uğurlandı.
Turhan için öğle namazını müteakipYomrailçesi Yokuşlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Turhan'ın yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı BakanıMehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye BaşkanıMurat Zorluoğlu, Yomra Kaymakamı HasanBalcıile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Turhan ve beraberindekiler, törende Turhan'ın ailesine taziyelerini iletti.
Törenin ardından Turhan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yokuşlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Yeşilyurt,Trabzon,Araklı,Güncel

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