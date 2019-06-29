Araklı'daki sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Trabzon 'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan iki kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara, 12'nci gününde sağanak uyarısı nedeniyle ara verildi.

12 GÜNDÜR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan iki kişinin bulunması için ekipler, 12 gündür yürüttükleri çalışmaları şiddetli yağış uyarısı nedeniyle durdurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince hafta sonu uyarı periyodunda, Trabzon merkezde metrekareye 40 ila 80 kilogram, diğer ilçelerde ise metrekareye 100 ila 200 kilogram yağış düşmesi beklendiği bildirilmişti.

YIKIM İŞLEMLERİNE DE ARA VERİLDİ

Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı- Bayburt kara yolundaki çalışmalar ile selde hasar gören binaların yıkım işlemlerine de sağanak uyarısı nedeniyle ara verildiği öğrenildi.