19.06.2019 18:07
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Araklı'daki sel felaketi

Araklı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek verildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve 2 uçakla destek verildiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yapılan arama kurtarma çalışmalarına Kara ve Hava kuvvetlerinin de katıldığı kaydedildi.
Çalışmalara 2 askeri helikopter ve 2 uçakla destek verildiği belirtilen paylaşımda, "Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Trabzon, Araklı, Güncel

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